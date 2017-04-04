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    Заместитель комиссионера НХЛ Дэйли: «Возможности выступить на Олимпиаде-2018 у игроков, находящихся на контракте в НХЛ, сейчас нет»

    Теги Билл Дэйли НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что вопрос об индивидуальном допуске игроков на Олимпиаду-2018 будет решен позднее.

    «Возможности выступить в Пхенчхане у игроков, находящихся на контракте в НХЛ, сейчас нет.

    Как мы уже отмечали, вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года будет проработан лигой позднее, сейчас в этом нет необходимости», – сказал Дэйли.

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