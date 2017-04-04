Заместитель комиссионера НХЛ Дэйли: «Возможности выступить на Олимпиаде-2018 у игроков, находящихся на контракте в НХЛ, сейчас нет»
Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что вопрос об индивидуальном допуске игроков на Олимпиаду-2018 будет решен позднее.
«Возможности выступить в Пхенчхане у игроков, находящихся на контракте в НХЛ, сейчас нет.
Как мы уже отмечали, вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года будет проработан лигой позднее, сейчас в этом нет необходимости», – сказал Дэйли.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.