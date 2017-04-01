НХЛ. Кросби забил с отрицательного угла, попав в шлем голкипера «Рейнджерс» Лундквиста
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча с «Питтсбургом» (3:4 Б) прокомментировал гол Сидни Кросби, забитый с отрицательного угла.
«Кросби целился в мой шлем. Бросил и попал, я не мог с этим ничего поделать.
Он удивил меня. Немногие игроки задумываются о подобном броске, находясь в такой позиции. Стоит отдать ему должное», – сказал Лундквист.
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