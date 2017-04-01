Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча с (3:4 Б) прокомментировал гол Сидни Кросби, забитый с отрицательного угла.

«Кросби целился в мой шлем. Бросил и попал, я не мог с этим ничего поделать.

Он удивил меня. Немногие игроки задумываются о подобном броске, находясь в такой позиции. Стоит отдать ему должное», – сказал Лундквист.