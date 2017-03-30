«Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и сыграет со СКА в финале Кубка Гагарина
В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).
Таким образом, магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с питерским СКА.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии: 0-4
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