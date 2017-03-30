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    «Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и сыграет со СКА в финале Кубка Гагарина

    Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина

    В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).

    Таким образом, магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с питерским СКА.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ак Барс – Металлург Мг 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Дата проведения
    30 марта, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Коварж (Ли, Мозякин)
    0:2 – 10 Антипин (Коварж, Мозякин)
    1:2 – 18 Секач (Азеведо, Яруллин)
    1:3 – 26 Мозякин ()
    1:4 – 45 Платонов (Казионов)

    Счет в серии: 0-4

    Статистика Кубка Гагарина

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