«Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и сыграет со СКА в финале Кубка Гагарина

В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).

Таким образом, магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с питерским СКА.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в серии: 0-4

Статистика Кубка Гагарина