Николишин станет новым главным тренером ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА станет Андрей Николишин, сообщает «Р-Спорт».

В начале недели в ЦСКА было принято решение о назначении Николишина на должность главного тренера команды.

В ближайшее время с 44-летним специалистом будет подписан контракт, после чего о назначении будет объявлено официально.

Последним местом работы Николишина был хабаровский «Амур». До этого он возглавлял «Трактор».

Напомним, что ранее ЦСКА расстался с тренером Дмитрием Квартальновым.