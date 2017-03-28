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    Николишин станет новым главным тренером ЦСКА

    Теги ЦСКА Андрей Николишин КХЛ

    Новым главным тренером ЦСКА станет Андрей Николишин, сообщает «Р-Спорт».

    В начале недели в ЦСКА было принято решение о назначении Николишина на должность главного тренера команды.

    В ближайшее время с 44-летним специалистом будет подписан контракт, после чего о назначении будет объявлено официально.

    Последним местом работы Николишина был хабаровский «Амур». До этого он возглавлял «Трактор».

    Напомним, что ранее ЦСКА расстался с тренером Дмитрием Квартальновым.

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