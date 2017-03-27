Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов может возглавить «Авангард», сообщает «Чемпионат».

На данный момент между Квартальновым и «Авангардом» ведутся переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта.

Кандидатура 51-летнего специалиста заинтересовала руководство «ястребов», несмотря на то, что у омского клуба, как сообщалось ранее, уже была предварительная договоренность с Андреем Скабелкой.

Напомним, что «Авангард» отказался от продления контракта с Федором Канарейкиным после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде.