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    Квартальнов может возглавить «Авангард»

    Теги Авангард ЦСКА Дмитрий Квартальнов Андрей Скабелка КХЛ

    Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов может возглавить «Авангард», сообщает «Чемпионат».

    На данный момент между Квартальновым и «Авангардом» ведутся переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта.

    Кандидатура 51-летнего специалиста заинтересовала руководство «ястребов», несмотря на то, что у омского клуба, как сообщалось ранее, уже была предварительная договоренность с Андреем Скабелкой.

    Напомним, что «Авангард» отказался от продления контракта с Федором Канарейкиным после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде.

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