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    «Локомотив» – СКА. Команды устроили массовую драку 3 на 3

    Теги Локомотив СКА драки Илья Каблуков Максим Тэлбот Стаффан Крунвалль КХЛ Кубок Гагарина Александр Хохлачев Якуб Накладал Егор Рыков

    В третьем матче серии финала Западной конференции между «Локомотивом» и СКА состоялась массовая драка.

    В потасовке приняли участие шесть хоккеистов, которые разделились на три пары.

    Якуб Накладал сцепился с Егором Рыковым, Максим Тэлбот – с Александром Хохлачевым, Стаффан Крунвалль – с Ильей Каблуковым.

    Все хоккеисты получили 5-минутные штрафы за драку, кроме этого, судьи выписали Крунваллю еще 2 минуты за грубость.

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