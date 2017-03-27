«Локомотив» – СКА. Команды устроили массовую драку 3 на 3
В третьем матче серии финала Западной конференции между «Локомотивом» и СКА состоялась массовая драка.
В потасовке приняли участие шесть хоккеистов, которые разделились на три пары.
Якуб Накладал сцепился с Егором Рыковым, Максим Тэлбот – с Александром Хохлачевым, Стаффан Крунвалль – с Ильей Каблуковым.
Все хоккеисты получили 5-минутные штрафы за драку, кроме этого, судьи выписали Крунваллю еще 2 минуты за грубость.
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