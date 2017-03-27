В третьем матче серии финала Западной конференции между «Локомотивом» и СКА состоялась массовая драка.

В потасовке приняли участие шесть хоккеистов, которые разделились на три пары.

Якуб Накладал сцепился с Егором Рыковым, Максим Тэлбот – с Александром Хохлачевым, Стаффан Крунвалль – с Ильей Каблуковым.

Все хоккеисты получили 5-минутные штрафы за драку, кроме этого, судьи выписали Крунваллю еще 2 минуты за грубость.