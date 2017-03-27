Второй бомбардир «Фрелунды» Сундстрем перейдет в «Авангард»

Нападающий шведской «Фрелунды» Юхан Сундстрем близок к переходу в «Авангард», сообщает «Р-Спорт».

Сундстрем пополнит состав «Авангарда» в следующем сезоне. О переходе 24-летнего хоккеиста будет объявлено после завершения сезона в Швеции.

На данный момент шведский клуб играет в плей-офф, но из-за травмы Сундстрем сыграл там только три матча.

24-летний швед в нынешнем сезоне стал вторым бомбардиром «Фрелунды» в регулярном чемпионате, набрав 38 (12+26) очков в 45 матчах.

В сезоне 2013/14 Сундстрем провел 11 матчей в НХЛ за «Айлендерс», отметившись одной голевой передачей.