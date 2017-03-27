Главный тренер Эдуард Занковец рассказал о своем опыте работы в «Чикаго» и сравнил положение дел в НХЛ и КХЛ.

− Каково вернуться к тренерству после года работы скаутом в «Чикаго Блэкхокс»?

− Перерыв в тренерской работе получился очень маленьким — всего год. Сезон работы в системе «Чикаго» принес мне больше пользы, чем несколько лет тренерской работы. В заняты лучшие специалисты хоккейного мира. У них можно поучиться тому, как строить успешную команду не просто на один сезон, а на долгие годы.

В НХЛ существуют драфт и потолок зарплат, которые помогают сохранять высокую конкуренцию и делают работу невероятно сложной и интересной. Думаю, что тоже к этому придет. Финансовые сверхвозможности некоторых клубов снижают интерес к лиге. Когда не одна или две, а многие команды КХЛ будут иметь шанс выиграть Кубок Гагарина, Континентальная хоккейная лига станет более привлекательной не только для российских, но и для зарубежных команд.

− Еще в июне вы называли работу в «Чикаго» хорошим вариантом. Почему спустя пару месяцев согласились на предложение «Барыса»?

− Это решение далось мне нелегко, и его предстояло принять очень быстро. У меня была работа в прекрасной и очень стабильной хоккейной организации. Работа скаутом вообще не доставляла отрицательных эмоций. Но меня манили спортивный интерес и новый вызов. Я понимал, что в «Барысе» есть возможность не просто сделать какой-то конкретный результат, а строить команду на перспективу.

Работая скаутом, я, во-первых, пристально следил за игроками всех команд КХЛ, поэтому знал, чего ожидать от соперников «Барыса». А во-вторых, научился оценивать игроков не только по текущему состоянию, но и видеть, на что они способны в будущем, – сказал Занковец.



