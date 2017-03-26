Известный агент Аллан Уолш заявил, что американские хоккеисты могут бойкотировать в знак солидарности к игрокам женской сборной США.

«Среди игроков сейчас обсуждается тема, что американские игроки откажутся от выступления на мужском ЧМ-2017 в знак солидарности с игроками женской сборной.

Ассоциация игроков НХЛ уже выступила в поддержку девушек и против безысходной и низкой попытки заменить игроков», – сообщил Уолш.

Напомним, что женская сборная США готова бойкотировать ЧМ-2017 из-за разногласий с Федерацией хоккея США по зарплате в неолимпийский период.

В связи с этим Федерация рассматривает вариант отправить на турнир команду, собранную из хоккеисток третьего дивизиона национальной студенческой лиги.