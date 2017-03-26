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    Аллан Уолш: «Американские игроки НХЛ могут бойкотировать ЧМ-2017 в знак солидарности с женской сборной»

    Теги НХЛ женский хоккей Ассоциация игроков НХЛ ЧМ-2017

    Известный агент Аллан Уолш заявил, что американские хоккеисты могут бойкотировать ЧМ-2017 в знак солидарности к игрокам женской сборной США.

    «Среди игроков НХЛ сейчас обсуждается тема, что американские игроки откажутся от выступления на мужском ЧМ-2017 в знак солидарности с игроками женской сборной.

    Ассоциация игроков НХЛ уже выступила в поддержку девушек и против безысходной и низкой попытки заменить игроков», – сообщил Уолш.

    Напомним, что женская сборная США готова бойкотировать ЧМ-2017 из-за разногласий с Федерацией хоккея США по зарплате в неолимпийский период.

    В связи с этим Федерация рассматривает вариант отправить на турнир команду, собранную из хоккеисток третьего дивизиона национальной студенческой лиги.

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