Все новости, трансляции и расписание финалов Востока и Запада – в обновленном приложении «КХЛ+»

Следите за всеми матчами серии «Металлург Мг» – «Ак Барса» и «Локомотив» – СКА в обновленном приложении «КХЛ+»: текстовые-онлайн трансляции, оперативные push-уведомления и все новости для вас.

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