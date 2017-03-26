Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Все новости, трансляции и расписание финалов Востока и Запада – в обновленном приложении «КХЛ+»

    Теги Ак Барс Металлург Мг Локомотив СКА КХЛ мобильные приложения

    Следите за всеми матчами серии «Металлург Мг» – «Ак Барса» и «Локомотив» – СКА в обновленном приложении «КХЛ+»: текстовые-онлайн трансляции, оперативные push-уведомления и все новости для вас.

    УСТАНОВИТЬ «КХЛ+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «КХЛ+» НА iPHONE/iPAD

     В приложении «КХЛ+» вы также получаете:

    – Подробный календарь матчей.

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.

    – Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней.

    – Полную статистику всех матчей плей-офф в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

    УСТАНОВИТЬ «КХЛ+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «КХЛ+» НА iPHONE/iPAD

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться