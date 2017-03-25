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    Дмитрий Чернышенко: «Участие в Лиге чемпионов не принесет КХЛ большой пользы»

    Теги Лига чемпионов Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что клубы лиги не будут участвовать в хоккейной Лиге чемпионов.

    «Вызывает недоумение то, что руководство Лиги чемпионов продолжает заявлять о готовности включить клубы КХЛ в число участников своего турнира, обещая им льготы.

    Это лишь создает ненужный ажиотаж и вопросы у СМИ, несмотря на то, что КХЛ уже неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу.

    Участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы КХЛ и станет дополнительной нагрузкой. Клубы КХЛ не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на какой из стадий данного турнира», – сказал Чернышенко.

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