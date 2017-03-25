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    «Сочи» хочет подписать армянских хоккеистов из-за большого количества армян в городе

    Теги КХЛ Генрих Мхитарян Сочи Сергей Воропаев

    Гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб заинтересован в привлечении армянских хоккеистов. 

    «20 процентов зарегистрированного населения Сочи – этнические армяне, и они экономически очень активны.

    Есть перспективные армянские игроки, и мы ведем с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна», – заявил Воропаев. 

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