Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров опроверг заявление об админресурсе СКА по итогам первого матча финала Западной конференции Кубка Гагарина с (5:4 ОТ).

«Когда я давал интервью о прошедшем матче СКА – «Локомотив», речь не шла ни о каком админресурсе! Я говорил о некоторых неточностях в судействе. И в ту, и в другую сторону. И, главное, говорил о том, что разница в штрафном времени 26-16 и как можно при такой разнице победить.

Сейчас я спустился вниз, купил газету, сижу и удивляюсь. Заголовок – какой-то кошмар. Но их придумываю не я, а газета («Советский спорт», из интернет-версии интервью слова про админресурс были убраны – прим. Sports.ru).

При большом количестве удалений победить в принципе невозможно. Любую команду, а не только СКА. Первые полтора периода «Локомотив» как бы продолжал матч с ЦСКА, посчитав, что за счет той толкотни, жесткой борьбы можно выиграть. Но потом оказалось, что этого сделать нельзя. Железнодорожники перешли на нормальную игру и чуть не выиграли матч», – сказал Майоров.

Борис Майоров: «У «Локомотива» на десять минут штрафа больше, чем у СКА – налицо админресурс со стороны питерцев»