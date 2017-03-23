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    Петерис Скудра: «Все в КХЛ играют примерно одинаково, кроме СКА и «Магнитки». У нас просто не хватает мастеров высокого класса»

    Теги Металлург Мг Сибирь Локомотив СКА Торпедо Петерис Скудра КХЛ

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказал мнение о том, что манеру игры «Сибири» и ЦСКА сравнивают со стилем его команды.

    «А что, «Локомотив» играет по-другому? У каждого клуба есть определенные возможности. У ЦСКА – держать больше игроков. Отсюда ротация, агрессивный хоккей. Кто-то держит меньше хоккеистов.

    Но все команды играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки». Нет у нас другого хоккея. А у Питера и Магнитогорска есть возможность набрать более мастеровитых хоккеистов. И они могут играть в другой хоккей.

    У нас просто не хватает мастеров высокого класса, которые могли бы действовать на чуть менее серьезных скоростях, но выигрывать за счет техники. Разговоры о том, что ЦСКА, «Сибирь», «Торпедо» уникальны и придумали что-то новое, – это глупости», — заявил Скудра.

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