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    Шахрайчук назначен главным тренером «Кузни»

    Теги Металлург Нк переходы Вадим Шахрайчук КХЛ

    Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» стал Вадим Шахрайчук. Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

    Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до 30 апреля 2018 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

    Шахрайчук ранее возглавлял команду «Дженералз», выступающую в первенстве Украины. В сезоне-2015/16 команда Шахрайчука заняла второе место из восьми.

    В качестве хоккеиста Шахрайчук выступал за киевский «Сокол», «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», московское «Динамо», «Спартак», ХК МВД, «Трактор», магнитогорский «Металлург», нижегородское «Торпедо», набрал 254 (124+130) очка в 737 матчах. Шахрайчук является двукратным чемпионом России.

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