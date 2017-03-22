Спонсор МОК и рекламодатель НХЛ Bridgestone пытается помочь сторонам в заключении сделки по Олимпиаде-2018

Известный производитель автомобильных шин Bridgestone пытается помочь МОК и заключить сделку по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018 в .

«Очень многие люди в этом заинтересованы. И мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все получилось», – сказал вице-президент компании по спортивному маркетингу Фил Пакси.

Отметим, что компания является спонсором и рекламодателем НХЛ. Ежегодно организуемая лигой «Зимняя классика» официально носит название Bridgestone NHL Winter Classic.

Билл Дэйли: «Если бы решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде принималось сегодня, мы бы сказали нет. Но решать будем не сегодня»