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    Спонсор МОК и рекламодатель НХЛ Bridgestone пытается помочь сторонам в заключении сделки по Олимпиаде-2018

    Теги бизнес НХЛ МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Известный производитель автомобильных шин Bridgestone пытается помочь МОК и НХЛ заключить сделку по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

    «Очень многие люди в этом заинтересованы. И мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все получилось», – сказал вице-президент компании по спортивному маркетингу Фил Пакси. 

    Отметим, что компания является спонсором МОК и рекламодателем НХЛ. Ежегодно организуемая лигой «Зимняя классика» официально носит название Bridgestone NHL Winter Classic.

    Билл Дэйли: «Если бы решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде принималось сегодня, мы бы сказали нет. Но решать будем не сегодня»

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