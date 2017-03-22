Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал участником двух эпизодов с ударом соперника клюшкой в матче с «Баффало» (3:1).

В первом периоде он ударил форварда «Сэйбрс» Райана О’Райлли клюшкой между ног. Судьи в игре оставили этот эпизод без внимания.

В конце третьего периода удар клюшкой по лицу от Эвандера Кэйна получил уже сам Кросби и лишился двух зубов. Игрок «Баффало» был наказан двойным малым штрафом.