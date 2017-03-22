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    «Баффало» – «Питтсбург». Кросби ударил О’Райлли клюшкой между ног и лишился двух зубов после удара клюшкой Кэйном

    Теги травмы Питтсбург Баффало Сидни Кросби видео НХЛ Эвандер Кэйн Райан О′Райлли

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал участником двух эпизодов с ударом соперника клюшкой в матче с «Баффало» (3:1). 

    В первом периоде он ударил форварда «Сэйбрс» Райана О’Райлли клюшкой между ног. Судьи в игре оставили этот эпизод без внимания. 

    В конце третьего периода удар клюшкой по лицу от Эвандера Кэйна получил уже сам Кросби и лишился двух зубов. Игрок «Баффало» был наказан двойным малым штрафом. 

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