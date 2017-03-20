Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился мнением о том, что НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2018.

«Я считаю, участие НХЛ в Олимпиадах – это очень важно. В детстве мы мечтаем о том, что наши имена будут нанесены на Кубок Стэнли. И играть за свою страну в формате лучшие против лучших – круче этого нет ничего.

Поэтому важно представлять хоккей среди лучших на каждой Олимпиаде, а не выбирать, куда ты хочешь поехать, а куда – нет.

Это важно, но при этом – я не владею ни одной командой НХЛ», – сказал Бэбкок.