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    Майк Бэбкок: «Участие НХЛ в Олимпиадах – это очень важно, играть за свою страну в формате лучшие против лучших – круче этого нет ничего»

    Теги Торонто Майк Бэбкок НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился мнением о том, что НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2018.

    «Я считаю, участие НХЛ в Олимпиадах – это очень важно. В детстве мы мечтаем о том, что наши имена будут нанесены на Кубок Стэнли. И играть за свою страну в формате лучшие против лучших – круче этого нет ничего.

    Поэтому важно представлять хоккей среди лучших на каждой Олимпиаде, а не выбирать, куда ты хочешь поехать, а куда – нет.

    Это важно, но при этом – я не владею ни одной командой НХЛ», – сказал Бэбкок.

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