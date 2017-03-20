Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин рассказал, как записал видео с защитником Данканом Китом, который исполнил песню Александра Розенбаума.

– Как вам все-таки пришла в голову идея записать видео с Данканом Китом, который исполняет хит Александра Розенбаума?

– Знаете, когда я только пришел в «Чикаго», Данкан уже знал слова песни «Рюмка водки на столе». Там несколько строк всего, конечно, но все же. Спустя год мне пришла идея в голову, что было бы весело записать такое видео.

Будет ли продолжение с другими игроками «Чикаго»? Можно, хотя уже будет не так интересно, наверное. Нужно искать какие-то новые идеи.

– Судя по всему, у вас в команде царит отличная атмосфера, не так ли?

– Вообще, несмотря на мой английский, со всеми ребятами в команде у меня действительно отличные отношения. Я даже не понимаю, то ли это они адаптируются к моему английскому, то ли я действительно добился прогресса. Думаю, что со стороны виднее.

Калинин за такой же промежуток времени выучил английский? Молодец! Ему хорошо, что он был один в команде, это помогает быстрее заговорить на другом языке. На самом деле все от желания зависит. Если речь идет о таком лентяе, как я, то тут хоть один в команде, хоть ввосьмером.

Калинина останавливали копы, поэтому ему пришлось выучить английский? Ну вот мы и нашли причину, меня то не останавливают. Я просто угоняю от них, если что. Ну это шутка была, как вы поняли, – сказал Панарин.

«Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне». Данкан Кит поет Розенбаума