Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Виннипега» (4:5).

По ходу матча «Уайлд» превратили счет 0:4 в 4:4.

«Волевые качества команды? Мы просрали первый период. Лучше сделаем камбэк во втором. Дерьмо. Это не волевые качества. Это звучит так, как будто мы были очень хороши.

Но здесь... все, на этом я лучше закончу», – сказал Будро и завершил общение с журналистами.

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