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    НХЛ. «Вашингтон» первым в сезоне набрал 100 очков и обеспечил себе выход в плей-офф

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ

    «Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. 

    Эта победа позволила «Кэпиталс» стать первой командой лиги, официально обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Столичные» выходят в плей-офф в 9-й раз за последние 10 сезонов.

    Кроме того, «Вашингтон» стал первым клубом, набравшим 100 очков в текущем сезоне. 

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