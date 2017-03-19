«Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа позволила «Кэпиталс» стать первой командой лиги, официально обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Столичные» выходят в плей-офф в 9-й раз за последние 10 сезонов.

Кроме того, «Вашингтон» стал первым клубом, набравшим 100 очков в текущем сезоне.