Форвард «Флориды» Яромир Ягр прокомментировал тот факт, что благодаря двум голевым передачам в матче с «Рейнджерс» (4:3 Б) он обошел Горди Хоу по очкам, набранным в возрасте старше 40 лет, и установил новый рекорд.

«Это большая честь, вне всяких сомнений. Его неслучайно называют Мистер Хоккей, так что это очень почетно.

Теперь собираюсь обойти Хоу по набранным очкам после 50 лет. Это то, к чему я стремлюсь», – сказал 45-летний Ягр.

В сезоне-1979/80 51-летний Хоу набрал 41 (15+26) очко в 80 матчах за «Хартфорд».