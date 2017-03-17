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    Зинэтула Билялетдинов: «Мы подумаем, дать ли отдых Гарипову»

    Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Эмиль Гарипов

    Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарии по окончании игры с «Авангардом» (1:4).

    – Непростой матч. Нужно сделать выводы, готовиться к следующей игре.

    – Насколько сложно было в связи с тем, что «Ак Барсу» пришлось отыгрываться?

    – Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.

    – Четыре шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.

    – Мы должны разобраться и сделать выводы.

    Гарипов дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему отдохнуть?

    – Мы подумаем, – сказал Билялетдинов.

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