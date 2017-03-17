Зинэтула Билялетдинов: «Мы подумаем, дать ли отдых Гарипову»
Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарии по окончании игры с «Авангардом» (1:4).
– Непростой матч. Нужно сделать выводы, готовиться к следующей игре.
– Насколько сложно было в связи с тем, что «Ак Барсу» пришлось отыгрываться?
– Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.
– Четыре шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.
– Мы должны разобраться и сделать выводы.
– Гарипов дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему отдохнуть?
– Мы подумаем, – сказал Билялетдинов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.