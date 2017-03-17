Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарии по окончании игры с (1:4).

– Непростой матч. Нужно сделать выводы, готовиться к следующей игре.

– Насколько сложно было в связи с тем, что пришлось отыгрываться?

– Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.

– Четыре шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.

– Мы должны разобраться и сделать выводы.

– дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему отдохнуть?

– Мы подумаем, – сказал Билялетдинов.