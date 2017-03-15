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    КХЛ занимает 3-е место в Европе по средней посещаемости

    Теги ИИХФ болельщики чемпионат Швейцарии чемпионат Германии КХЛ

    Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала ежегодный отчет по посещаемости лиг и команд в сезоне-2016/17.

    КХЛ занимает третье место в списке самых посещаемых лиг Европы, в среднем на игру чемпионата приходит 6121 зритель. Первое место у чемпионата Швейцарии (6882), второе – у первенства Германии (6198).

    В прошлогоднем отчете КХЛ также расположилась на третьей строчке рейтинга.

    В списке посещаемости чемпионатов вторых дивизионов ВХЛ также занимает третье место со средней посещаемостью в 1746 зрителя на игре. Первые строчки рейтинга занимают вторые дивизионы чемпионатов Швеции (2637) и Германии (2466).

    Рейтинг посещаемости чемпионатов:

    1. Швейцария – 6882 зрителя

    2. Германия – 6198

    3. КХЛ – 6121

    4. Швеция – 5707

    5. Чехия – 5178

    6. Финляндия – 4326

    ...

    13. Азиатская лига – 919

    14. Польша – 769

    15. Беларусь – 635

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