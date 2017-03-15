КХЛ занимает 3-е место в Европе по средней посещаемости
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала ежегодный отчет по посещаемости лиг и команд в сезоне-2016/17.
КХЛ занимает третье место в списке самых посещаемых лиг Европы, в среднем на игру чемпионата приходит 6121 зритель. Первое место у чемпионата Швейцарии (6882), второе – у первенства Германии (6198).
В прошлогоднем отчете КХЛ также расположилась на третьей строчке рейтинга.
В списке посещаемости чемпионатов вторых дивизионов ВХЛ также занимает третье место со средней посещаемостью в 1746 зрителя на игре. Первые строчки рейтинга занимают вторые дивизионы чемпионатов Швеции (2637) и Германии (2466).
Рейтинг посещаемости чемпионатов:
1. Швейцария – 6882 зрителя
2. Германия – 6198
3. КХЛ – 6121
4. Швеция – 5707
5. Чехия – 5178
6. Финляндия – 4326
...
13. Азиатская лига – 919
14. Польша – 769
15. Беларусь – 635
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.