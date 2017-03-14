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    Лучшие моменты плей-офф Кубка Гагарина в обновленном мобильном приложении КХЛ+ для iOS и Android

    Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Sports.ru Барыс Динамо мобильные приложения

    Чертветьфинал Кубка Гагарина в самом разгаре. Мозякин бьет новые рекорды, а Кутейкин штампует голы из центра площадки. Самые эпичные моменты матчей, обзоры, результаты, статистика и календарь плей-офф – в обновленном приложении «КХЛ+» от Sports.ru

    Скачать приложение КХЛ+ для iPhone / iPad

    Скачать приложение КХЛ+ для Android

     В новой версии приложения «КХЛ+» вы получаете:

    – Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о командах и плей-офф в целом;

    – Подробный календарь матчей;

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов;

    – Яркие и актуальные фото;

    – Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;

    – Полную статистику всех матчей плей-офф в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд; 

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

    Скачать приложение КХЛ+ для iPhone / iPad

    Скачать приложение КХЛ+ для Android

    Если вам интересна только любимая команда из вашего города, вы можете скачать отдельное клубное приложение:

    Скачать приложение любимой команды КХЛ

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