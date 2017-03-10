Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек высказал мнение относительно слов заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, который заявил, что игроки лиги пропустят Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, если ситуация не изменится.

«Это глупость и абсурд, потому что Олимпиада проходит один раз в четыре года. Я видел заявление Дэйли о том, что мы не поедем на Игры.

Никто не хочет, чтобы он ехал, а игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков.

Это Олимпиаде, это не дело бизнеса. Поверьте, что хоккеисты хотят выступить на Играх. А те, кто не попадет в состав сборных, получат время на отдых, перезарядить батарейки. Если у них есть травмы, они будут их залечивать.

Гарантирую, что игроки хотят на Олимпиаду. Посмотрю на вас, как вы будете останавливать Овечкина, других русских. Попробуйте сказать, что им запрещено ехать на Олимпиаду», – заявил Ворачек.