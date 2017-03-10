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    Еврочеллендж. Сборная России проведет апрельские матчи с Францией в Челябинске

    Теги ФХР сборная России сборная Франции Арена-Трактор Европейский турнир Вызова

    ФХР определилась с местом проведения апрельских матчей Еврочелленджа, в которых сборная России будет принимать команду Франции. 

    Игры пройдут 13 и 15 апреля в Челябинске. Начало первой игры – 20.30, второй – 14.00 по местному времени.

    Ранее сообщалось, что данные встречи также могут принять Казань или Ярославль.

    В рамках Еврочелленджа сборные осуществляют подготовку к чемпионату мира, который в этом году пройдет во Франции и Германии с 5 по 21 мая.

    Сборная России в апреле также проведет два выездных матча с командой Швейцарии. 

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