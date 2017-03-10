ФХР определилась с местом проведения апрельских матчей Еврочелленджа, в которых сборная России будет принимать команду Франции.

Игры пройдут 13 и 15 апреля в Челябинске. Начало первой игры – 20.30, второй – 14.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что данные встречи также могут принять Казань или Ярославль.

В рамках Еврочелленджа сборные осуществляют подготовку к чемпионату мира, который в этом году пройдет во Франции и Германии с 5 по 21 мая.

Сборная России в апреле также проведет два выездных матча с командой Швейцарии.