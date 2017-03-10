НХЛ. Овечкин не забил в равных составах в 16-м матче подряд и повторил личный антирекорд
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в матче против «Сан-Хосе» (2:4).
Это уже 8-й подряд матч россиянина без забитых голов и 16-й подряд – без голов в равных составах. Это повторение его личного антирекорда 2014 года.
В сегодняшнем матче Овечкин нанес 2 броска по воротам и завершил его с полезностью «-1». В 66 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.
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