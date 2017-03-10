Форвард «Вашингтона» не сумел забросить шайбу в матче против «Сан-Хосе» (2:4).

Это уже 8-й подряд матч россиянина без забитых голов и 16-й подряд – без голов в равных составах. Это повторение его личного антирекорда 2014 года.

В сегодняшнем матче Овечкин нанес 2 броска по воротам и завершил его с полезностью «-1». В 66 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.