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    Федор Канарейкин: «Игра была равной, «Ак Барс» просто забросил на одну шайбу больше»

    Теги Ак Барс Авангард Илья Зубов Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Альберт Яруллин

    Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    – Я тоже скажу, что игра была совершенно равная. Соперник победил, забросив на одну шайбу больше. Второй период, наверное, по дисциплине есть вопросы – много удалялись. Сейчас посмотрел эпизод, когда Яруллин атаковал Зубова. У меня большие вопросы по этому эпизоду.

    – «Ак Барс» в плане игры в обороне – образцовая команда. Может ли «Авангард» этим же оружием обыграть казанский клуб?

    – Мы понимаем, что это дисциплинированная команда, Зинэтула Хайдарович уже давно работает, все там привито, системная игра. Мы ждали эту игру, готовились, – сказал Канарейкин.

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