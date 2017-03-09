Федор Канарейкин: «Игра была равной, «Ак Барс» просто забросил на одну шайбу больше»
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Я тоже скажу, что игра была совершенно равная. Соперник победил, забросив на одну шайбу больше. Второй период, наверное, по дисциплине есть вопросы – много удалялись. Сейчас посмотрел эпизод, когда Яруллин атаковал Зубова. У меня большие вопросы по этому эпизоду.
– «Ак Барс» в плане игры в обороне – образцовая команда. Может ли «Авангард» этим же оружием обыграть казанский клуб?
– Мы понимаем, что это дисциплинированная команда, Зинэтула Хайдарович уже давно работает, все там привито, системная игра. Мы ждали эту игру, готовились, – сказал Канарейкин.
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