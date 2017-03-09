Главный тренер Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от (1:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Я тоже скажу, что игра была совершенно равная. Соперник победил, забросив на одну шайбу больше. Второй период, наверное, по дисциплине есть вопросы – много удалялись. Сейчас посмотрел эпизод, когда атаковал Зубова. У меня большие вопросы по этому эпизоду.

– «Ак Барс» в плане игры в обороне – образцовая команда. Может ли «Авангард» этим же оружием обыграть казанский клуб?

– Мы понимаем, что это дисциплинированная команда, Зинэтула Хайдарович уже давно работает, все там привито, системная игра. Мы ждали эту игру, готовились, – сказал Канарейкин.