Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал о своих планах в случае, если КХЛ не снимет с игрока бессрочную дисквалификацию.

«Как известно, 18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с «Куньлунем». И только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет. Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всем полушарии.

Хотел бы я уехать в Северную Америку? Если честно, думал об этом. В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду.

Что буду делать, если снимут дисквалификацию и Назаров предложит перейти в «Нефтехимик»? Такой вариант, наверное, возможен. Но для меня «Барыс» всегда стоит на первом месте, и лишь потом идут остальные клубы. С Андреем Викторовичем мы иногда общаемся по скайпу, но такого предложения нет. Пока все упирается в мою дисквалификацию. Очень надеюсь, что ее когда-нибудь снимут», – сказал Рыспаев.

КХЛ не снимет бессрочную дисквалификацию с Рыспаева