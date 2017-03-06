Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня. Тремя его звездами стали три вратаря.

Первой звездой признан голкипер «Коламбуса» , сделавший второй шатаут подряд в матче против «Нью-Джерси» (3:0) при 20 отраженных бросках.

Второй звездой назван голкипер Ричард Бахман, отразивший 43 броска по своим воротам из 44 в матче с «Анахаймом» (2:1).

Третьей звездой стал голкипер Марк-Андре Флери, в матче с «Баффало» (4:3) отразивший 28 бросков из 28 после выхода на замену при счете 0:3.