НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. Тремя его звездами стали три вратаря.
Первой звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший второй шатаут подряд в матче против «Нью-Джерси» (3:0) при 20 отраженных бросках.
Второй звездой назван голкипер «Ванкувера» Ричард Бахман, отразивший 43 броска по своим воротам из 44 в матче с «Анахаймом» (2:1).
Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, в матче с «Баффало» (4:3) отразивший 28 бросков из 28 после выхода на замену при счете 0:3.
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