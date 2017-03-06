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    НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня

    Теги Питтсбург Коламбус Ванкувер Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Ричард Бахман

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. Тремя его звездами стали три вратаря. 

    Первой звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший второй шатаут подряд в матче против «Нью-Джерси» (3:0) при 20 отраженных бросках. 

    Второй звездой назван голкипер «Ванкувера» Ричард Бахман, отразивший 43 броска по своим воротам из 44 в матче с «Анахаймом» (2:1). 

    Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, в матче с «Баффало» (4:3) отразивший 28 бросков из 28 после выхода на замену при счете 0:3. 

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