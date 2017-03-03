Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев будет отправлен в отставку, сообщает «Чемпионат».

Буцаев также перестанет занимать должность генерального менеджера клуба.

Кроме этого, команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундров, помогавшие Буцаеву.

46-летний специалист работал с «Сочи» на протяжении трех лет – с момента создания клуба.

Дважды сочинцы попадали в плей-офф, уступая в первом раунде, а в этом сезоне клуб не попал в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв 9-е место в Западной конференции.