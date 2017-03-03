«Чемпионат»: «Сочи» отправит Буцаева в отставку
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев будет отправлен в отставку, сообщает «Чемпионат».
Буцаев также перестанет занимать должность генерального менеджера клуба.
Кроме этого, команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундров, помогавшие Буцаеву.
46-летний специалист работал с «Сочи» на протяжении трех лет – с момента создания клуба.
Дважды сочинцы попадали в плей-офф, уступая в первом раунде, а в этом сезоне клуб не попал в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв 9-е место в Западной конференции.
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