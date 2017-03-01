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    Церемония прощания с Владимиром Петровым пройдет 2 марта в дворце ЦСКА

    Теги ЦСКА СКА сборная СССР Владимир Петров Ледовый дворец ЦСКА Крылья Советов

    Церемония прощания с Владимиром Петровым пройдет в четверг, 2 марта, с 11.00 до 12.30 в ледовом дворце ЦСКА имени Всеволода Боброва на Ленинградском проспекте.

    Бывший нападающий сборной СССР скончался во вторник в возрасте 69 лет. Петров долгое время выступал в знаменитой тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Нападающий дважды становился победителем олимпийского хоккейного турнира и девять раз выигрывал чемпионат мира.

    На клубном уровне Петров выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА. Хоккеист 11 раз выигрывал чемпионат СССР.

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