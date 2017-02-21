Тренер «Йокерита» Ялонен назвал работу судей «плохой» после первого матча с ЦСКА и досрочно ушел с пресс-конференции
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4, 0-1 в серии) в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции.
«Достойный матч, особенно второй и третий период понравился в исполнении нашей команды.
Судьи сработали плохо, продолжаем серию в четверг», – сказал Ялонен.
После этого финский специалист покинул пресс-конференцию, не дожидаясь вопросов журналистов.
Матч ЦСКА – «Йокерит» обслуживали арбитры Виктор Гашилов и Мартин Фране.
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