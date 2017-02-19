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    Шумаков, Шалунов и Окулов перейдут в ЦСКА, Санников – в СКА

    Теги Сибирь ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Максим Шалунов Степан Санников Сергей Шумаков Константин Окулов

    Четверо ведущих нападающих с большой вероятностью покинут «Сибирь» в межсезонье.

    Максим Шалунов и Сергей Шумаков, скорее всего, перейдут в ЦСКА, который выиграл борьбу за этих хоккеистов у СКА.

    Также высока вероятность перехода в московскую команду Константина Окулова. В качестве компенсации «Сибирь» может получить нескольких молодых хоккеистов из системы ЦСКА.

    Основной претендент на Степана Санникова – СКА.

    Шумаков, Шалунов и Окулов связаны с «Сибирью» контрактами до апреля. Весной каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова рассчитан до окончания следующего сезона.

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