Шумаков, Шалунов и Окулов перейдут в ЦСКА, Санников – в СКА

Четверо ведущих нападающих с большой вероятностью покинут в межсезонье.

Максим Шалунов и Сергей Шумаков, скорее всего, перейдут в , который выиграл борьбу за этих хоккеистов у СКА.

Также высока вероятность перехода в московскую команду . В качестве компенсации «Сибирь» может получить нескольких молодых хоккеистов из системы ЦСКА.

Основной претендент на – СКА.

Шумаков, Шалунов и Окулов связаны с «Сибирью» контрактами до апреля. Весной каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова рассчитан до окончания следующего сезона.