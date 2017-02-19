Шумаков, Шалунов и Окулов перейдут в ЦСКА, Санников – в СКА
Четверо ведущих нападающих с большой вероятностью покинут «Сибирь» в межсезонье.
Максим Шалунов и Сергей Шумаков, скорее всего, перейдут в ЦСКА, который выиграл борьбу за этих хоккеистов у СКА.
Также высока вероятность перехода в московскую команду Константина Окулова. В качестве компенсации «Сибирь» может получить нескольких молодых хоккеистов из системы ЦСКА.
Основной претендент на Степана Санникова – СКА.
Шумаков, Шалунов и Окулов связаны с «Сибирью» контрактами до апреля. Весной каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова рассчитан до окончания следующего сезона.
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