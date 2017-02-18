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    Квартальнов продлил контракт с ЦСКА

    Теги ЦСКА Никита Никитин Дмитрий Квартальнов Владимир Чебатуркин Дмитрий Ячанов КХЛ Игорь Горбенко

    Весь тренерский штаб ЦСКА во главе с Дмитрием Квартальновым подписал новые контракты с московским клубом.

    «Хочу официально заявить, ранее мы этого не сообщали, что Квартальнов и весь тренерский штаб ЦСКА некоторое время назад подписали новые контракты, рассчитанные до конца сезона-2018/19.

    Это касается всего тренерского штаба: и Горбенко, и Чебатуркина, и Ячанова, и Никитина.

    Поэтому я не понимаю, когда в прессе или где-либо еще в интернете возникают домыслы о том, останется Квартальнов на следующий сезон в ЦСКА или нет», — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

    Квартальнов возглавил ЦСКА весной 2014 года, предыдущий контракт был рассчитан на три года.

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