«Спорт-Экспресс»: СКА и ЦСКА претендуют на форварда «Сибири» Окулова
СКА и ЦСКА претендуют на форварда «Сибири» Константина Окулова, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, 21-летний игрок не договорился о новом контракте с новосибирским клубом. Срок действующего соглашения заканчивается 30 апреля.
В текущем сезоне Окулов набрал 28 (17+11) очков в 58 матчах. Кроме того, он дебютировал в составе сборной России на Евротуре.
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