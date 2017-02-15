Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спорт-Экспресс»: СКА и ЦСКА претендуют на форварда «Сибири» Окулова

    Теги Сибирь ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Константин Окулов

    СКА и ЦСКА претендуют на форварда «Сибири» Константина Окулова, сообщает «Спорт-Экспресс». 

    По информации издания, 21-летний игрок не договорился о новом контракте с новосибирским клубом. Срок действующего соглашения заканчивается 30 апреля. 

    В текущем сезоне Окулов набрал 28 (17+11) очков в 58 матчах. Кроме того, он дебютировал в составе сборной России на Евротуре.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться