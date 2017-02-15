СКА и претендуют на форварда «Сибири» Константина Окулова, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 21-летний игрок не договорился о новом контракте с новосибирским клубом. Срок действующего соглашения заканчивается 30 апреля.

В текущем сезоне Окулов набрал 28 (17+11) очков в 58 матчах. Кроме того, он дебютировал в составе сборной России на Евротуре.