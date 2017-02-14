«Салават Юлаев» прервал 9-матчевую серию поражений

«Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Ак Барс» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Благодаря этой победе уфимцы прервали серию поражений, которая составила 9 игр.

В этой игре «Салават» позволил «Ак Барсу» нанести 18 бросков по своим воротам, которые защищал Никлас Сведберг.

После 59 матчей команда тренера Игоря Захаркина набрала 85 очков и находится на 6-м месте на Востоке.

В заключительной игре регулярного чемпионата «Салават Юлаев» дома сыграет с «Ладой».