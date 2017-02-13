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    Сборная России обыграла Турцию со счетом 42:0 на юношеском Олимпийском фестивале

    Теги Европейский юношеский фестиваль

    Сборная России победила сборную Турции (42:0) на Зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале.

    В первый период россияне поразили ворота турков 15 раз, во втором забросили 12 шайб и в третьем 15.

    Лучшим снайпером в составе сборной России стал Егор Сердюк, которому удалось забросить 6 шайб.

    Отметим, что в Олимпийском фестивале принимают участие молодые спортсмены из 48 стран. Впервые соревнования были проведены в 1991 году.

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