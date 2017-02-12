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    Капризов стал самым молодым автором хет-трика в истории сборной России

    Теги Евротур сборная России Игорь Григоренко сборная Швеции рекорды Владимир Крутов Шведские игры Кирилл Капризов

    Форвард сборной России Кирилл Капризов в матче Евротура против Швеции (4:2) забросил три шайбы.

    В возрасте 19 лет и 291 дня игрок «Салавата Юлаева» стал самым молодым в истории национальной команды хоккеистом, оформившим хет-трик.

    Капризов превзошел достижение Игоря Григоренко, который в феврале 2003 года также в матче Евротура со шведами (4:2) забил три гола, когда ему было 19 лет и 305 дней.

    Рекорд среди игроков сборной СССР принадлежит Владимиру Крутову, который 9 февраля 1980 года забросил три шайбы в товарищеском матче с США (10:3) в возрасте 19 лет и 253 дней.

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