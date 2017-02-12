Капризов стал самым молодым автором хет-трика в истории сборной России

Форвард сборной России Кирилл Капризов в матче против Швеции (4:2) забросил три шайбы.

В возрасте 19 лет и 291 дня игрок «Салавата Юлаева» стал самым молодым в истории национальной команды хоккеистом, оформившим хет-трик.

Капризов превзошел достижение , который в феврале 2003 года также в матче Евротура со шведами (4:2) забил три гола, когда ему было 19 лет и 305 дней.

Рекорд среди игроков сборной СССР принадлежит , который 9 февраля 1980 года забросил три шайбы в товарищеском матче с США (10:3) в возрасте 19 лет и 253 дней.