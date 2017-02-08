Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о ситуации в новокузнецком .

– «Металлург» уже в середине сезона гарантировал себе звание абсолютного аутсайдера турнира. Но, несмотря на все неудачные серии «металлургов», призвал бы и , и ФХР обратить особое внимание на Новокузнецк. Мы обязаны сохранить и клуб, и школу, которые воспитали едва ли не треть состава нынешней сборной России – от Бобровского до Орлова, от Сорокина до Телегина.

– То есть за счет абсолютного аутсайдера сокращать КХЛ нельзя?

– Ни в коем случае! Но в то же время надо как-то мобилизовать или, если хотите, принудить Кемеровскую область к более серьезной поддержке главного клуба всего региона.

Где-то мне даже жаль нового руководителя «Металлурга» Сергея Зиновьева, у которого получился такой тяжелый дебютный сезон. Хотя Зиновьев для Новокузнецка – человек местный, мне показалось, он не ожидал, что все так сложится. Но ничего, на ошибках учатся, – сказал Пашков.