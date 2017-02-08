НХЛ. Овечкин забросил 26-ю шайбу в сезоне и разделил 3-е место в гонке снайперов
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Каролиной» (5:0), в итоге ставшую победной в матче.
Это был 26-й гол россиянина в сезоне. Он разделил с Кэмом Эткинсоном («Коламбус») 3-е место в гонке снайперов лиги. Впереди только Сидни Кросби («Питтсбург», 30 голов) и Джефф Картер («Лос-Анджелес», 27).
Также на счету Овечкина в этом матче голевая передача. Всего в его активе стало 50 (26+24) очков в 54 матчах при полезности «+9».
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