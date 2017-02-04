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    Андрей Скабелка: «Весь чемпионат работает ради сборной России»

    Теги Сибирь Амур Евротур сборная России травмы Андрей Скабелка КХЛ Шведские игры Владимир Бутузов Иван Верещагин

    Тренер «Сибири» Андрей Скабелка дал комментарии по окончании игры с «Амуром» (1:3).

    «Конечно, мы разочарованы поражением. Наверное, план на игру был где-то другим. Быстрый гол, который команда забила, сослужил не очень хорошую службу. Где-то подумали, что по схожему сценарию с матчем с «Адмиралом» пойдет игра, где мы много доминировали. Поначалу так и было, заработали большинство, создали много моментов, но потом пропустили два гола. Дальше героически старались что-то сделать. Соперник здорово оборонялся, а на последнем рубеже вратарь не дал нам ничего сделать. Готовимся дальше, постараемся правильно использовать эту паузу.

    Сейчас сложно говорить, нужны ли были перестановки в составе. Могу только гадать, сыграл бы кто-то из не игравших сегодня лучше, чем те, кто был. Не думаю, что у нас среди не игравших есть хоккеисты, которые могли бы выйти и сделать результат. Хотя все ребята готовы выйти и бороться.

    Если говорить о травмированных, то Бутузов играть не готов, Верещагин, в принципе, может. Сегодня не стали его вводить в состав, но после паузы он будет играть.

    Мы больше ждали и ждем от лидеров. Ребята должны проявлять мастерство. У нас было достаточно большинства, чтобы и сравнять, и переломить в свою сторону. У нас здесь должно быть усиление», – сказал Скабелка.

    Вратарь «Амура» Юха Метсола отразил 42 из 43 бросков.

    Тренер «Сибири» ответил на вопрос о том, помешает ли «Сибири» отъезд хоккеистов в сборную.

    «Это сборная России. Весь чемпионат и работает ради сборной. Было б у нас очков на 5-6 больше, я бы сказал, что это здорово», – заявил Скабелка.

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