Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Данис Зарипов: «Хочу поблагодарить судей в матче со СКА, они показали истинное лицо»

    Теги Металлург Мг СКА судьи Данис Зарипов КХЛ Максим Сидоренко Алексей Белов судья

    Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов поделился впечатлениями после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Поздравляем с победой! Отдельным украшением матча стала ваша дуэль с Дацюком в серии буллитов. Какие ощущения?

    – Спасибо за поздравления. Хочу поздравить с победой тех, кто за нас болел! На самом деле игра сегодня получилась очень интересной.

    После такого матча хочется поблагодарить судей за их работу. Возможно, где-то они ошибались, но сегодня показали истинное лицо. По их причине и получился такой интересный матч: много голов, много большинства.

    Довели до буллитов. Уверен, что и телезрителям, и зрителям на трибунах, игра понравилась, — заявил Зарипов.

    Матч «Магнитка» – СКА обслуживали арбитры Алексей Белов и Максим Сидоренко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться