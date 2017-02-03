Данис Зарипов: «Хочу поблагодарить судей в матче со СКА, они показали истинное лицо»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов поделился впечатлениями после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Поздравляем с победой! Отдельным украшением матча стала ваша дуэль с Дацюком в серии буллитов. Какие ощущения?
– Спасибо за поздравления. Хочу поздравить с победой тех, кто за нас болел! На самом деле игра сегодня получилась очень интересной.
После такого матча хочется поблагодарить судей за их работу. Возможно, где-то они ошибались, но сегодня показали истинное лицо. По их причине и получился такой интересный матч: много голов, много большинства.
Довели до буллитов. Уверен, что и телезрителям, и зрителям на трибунах, игра понравилась, — заявил Зарипов.
Матч «Магнитка» – СКА обслуживали арбитры Алексей Белов и Максим Сидоренко.
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