Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов поделился впечатлениями после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляем с победой! Отдельным украшением матча стала ваша дуэль с Дацюком в серии буллитов. Какие ощущения?

– Спасибо за поздравления. Хочу поздравить с победой тех, кто за нас болел! На самом деле игра сегодня получилась очень интересной.

После такого матча хочется поблагодарить судей за их работу. Возможно, где-то они ошибались, но сегодня показали истинное лицо. По их причине и получился такой интересный матч: много голов, много большинства.

Довели до буллитов. Уверен, что и телезрителям, и зрителям на трибунах, игра понравилась, — заявил Зарипов.

Матч «Магнитка» – СКА обслуживали арбитры Алексей Белов и Максим Сидоренко.