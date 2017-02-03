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    Владислав Третьяк: «Кубок Первого канала остается с тем же названием, матчи турнира будет показывать Первый канал»

    Теги ФХР Владислав Третьяк Кубок Первого канала

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Первый канал продолжит показывать этап Евротура Кубок Первого канала.

    Напомним, на прошедшем турнире в Москве Первый канал отказался от трансляций двух матчей сборной России.

    «У меня состоялась встреча с Константином Эрнстом, мы хорошо поговорили, обменялись мнениями. Могу сказать, что мы будем дальше дружить с Первым каналом.

    Нашим спонсорам хочется, чтобы их показывали на Первом канале, поэтому это важно для нас. Мы выяснили отношения, проблем не будет у нас, тот случай забыт.

    Кубок Первого канала остается с тем же названием, матчи турнира будет показывать Первый канал», – сказал Третьяк.

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