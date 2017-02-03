Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Первый канал продолжит показывать этап Евротура Кубок Первого канала.

Напомним, на прошедшем турнире в Москве Первый канал отказался от трансляций двух матчей сборной России.

«У меня состоялась встреча с Константином Эрнстом, мы хорошо поговорили, обменялись мнениями. Могу сказать, что мы будем дальше дружить с Первым каналом.

Нашим спонсорам хочется, чтобы их показывали на Первом канале, поэтому это важно для нас. Мы выяснили отношения, проблем не будет у нас, тот случай забыт.

Кубок Первого канала остается с тем же названием, матчи турнира будет показывать Первый канал», – сказал Третьяк.