У вратаря «Салавата Юлаева» Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости
Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов получил травму в конце первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).
Голкипер был заменен после окончания периода на Никласа Сведберга при счете 0:0.
Сообщается, что у Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости.
Подробную статистику выступлений 29-летнего вратаря смотрите здесь.
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