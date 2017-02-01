У вратаря «Салавата Юлаева» Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов получил травму в конце первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

Голкипер был заменен после окончания периода на Никласа Сведберга при счете 0:0.

Сообщается, что у Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости.

Подробную статистику выступлений 29-летнего вратаря смотрите здесь.