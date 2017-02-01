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    У вратаря «Салавата Юлаева» Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости

    Теги Салават Юлаев СКА травмы КХЛ Андрей Гаврилов

    Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов получил травму в конце первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

    Голкипер был заменен после окончания периода на Никласа Сведберга при счете 0:0.

    Сообщается, что у Гаврилова подозрение на перелом гребня подвздошной кости.

    Подробную статистику выступлений 29-летнего вратаря смотрите здесь.

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