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    Игорь Захаркин: «Была возможность уехать и не разговаривать с болельщиками, но я развернул автобус»

    Теги Салават Юлаев болельщики Игорь Захаркин КХЛ

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о разговоре с болельщиками в аэропорту Уфы.

    «Я считаю, это очень здорово, когда состояние дел в команде небезразлично ее болельщикам — они имеют право знать, каков моральный дух команды, что она не сломлена и готова сражаться дальше. У нас был очень полезный, конструктивный разговор: не было никаких оскорблений, у приехавших болельщиков была совершенно оправданная тревога из-за состояния дел в команде. В лицо игрокам были заданы болезненные вопросы, и они не уходили от ответов, а прямо на них отвечали.

    У нас была возможность уехать и не встретиться с болельщиками, и я специально развернул автобус. Это было наше с лидерами команды решение: нельзя прятаться, мы играем для болельщиков. Если бы у нас была не чиста совесть, если бы я видел, что парни не выкладываются, что кто-то бережет себя и не играет всем сердцем, я бы выгнал такого человека из команды и играл меньшим количеством хоккеистов. Если бы я знал, что сам недорабатываю, я бы сам ушел в этой ситуации, но в том и смысл, что команда сражается и каждый игрок понимает всю трагичность ситуации.

    Я уверен, что все хотят ее исправить, поэтому мы и поехали говорить. Мы же не знали, кто нас там ждет, а оказалось, нас ждут очень интеллигентные, умные ребята, которые задают правильные вопросы. Я увидел, что ребята всем своим нутром почувствовали, насколько судьба и результат команды небезразличны людям», – заявил Захаркин.

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