Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об игре вместе с Сидни Кросби на Матче звезд , где их команда выиграла турнир четырех дивизионов.

«Перед игрой Гретцки подошел к нам и сказал, что мы будем играть вместе. Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем взаимодействовать на площадке.

Было интересно. У нас были шансы, но у нас не все получалось.

Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы они не смогли выйти вперед», – рассказал Овечкин.