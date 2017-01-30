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    Александр Овечкин: «Сыграть с Кросби было интересно, но у нас не все получалось»

    Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об игре вместе с Сидни Кросби на Матче звезд НХЛ, где их команда выиграла турнир четырех дивизионов. 

    «Перед игрой Гретцки подошел к нам и сказал, что мы будем играть вместе. Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем взаимодействовать на площадке.

    Было интересно. У нас были шансы, но у нас не все получалось. 

    Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы они не смогли выйти вперед», – рассказал Овечкин. 

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