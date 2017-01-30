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    Гэри Беттмэн: «НХЛ не рассматривает вопрос с рекламой на форме, нет финансового рычага»

    Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ игровая форма

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига в настоящий момент не рассматривает идею с размещением рекламы на форме. 

    «Для того, чтобы мы заговорили об этом, должно произойти что-то особенное. Прежде всего я имею в виду серьезный финансовый рычаг, которого я на данный момент не вижу.

    Мы считаем, что у нас есть уникальные обстоятельства. Мы говорим об истории, традициях, о том, что хоккейные свитера уникальны. Мы не рассматриваем вопрос о размещении на них рекламы», – сказал Беттмэн. 

    Напомним, что в прошлом году реклама присутствовала на форме стран-участниц Кубка мира, организованного НХЛ. 

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