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    Александр Медведев: «Придет время, и в КХЛ появится еще один китайский клуб»

    Теги бизнес Александр Медведев КХЛ Куньлунь Ред Стар

    Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о возможном расширении лиги в Азии.

    «Я уверен, что придет время и в КХЛ появится еще один китайский клуб. Может появиться и корейский.

    Есть идея с тихоокеанским дивизионом, где будут играть и наши команды, и зарубежные. Мне эта идея кажется интересной, потому что китайцы не привыкли к хоккею, но все-таки в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Если правильно работать с точки зрения маркетинга, то арены в Китае будут быстро заполняться», – поделился мыслями функционер.

    В нынешнем сезоне в КХЛ появился первый китайский клуб – «Куньлунь».

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