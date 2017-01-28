Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о возможном расширении лиги в Азии.

«Я уверен, что придет время и в КХЛ появится еще один китайский клуб. Может появиться и корейский.

Есть идея с тихоокеанским дивизионом, где будут играть и наши команды, и зарубежные. Мне эта идея кажется интересной, потому что китайцы не привыкли к хоккею, но все-таки в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Если правильно работать с точки зрения маркетинга, то арены в Китае будут быстро заполняться», – поделился мыслями функционер.

В нынешнем сезоне в КХЛ появился первый китайский клуб – .